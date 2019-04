Miljuschka zoekt dichte heg: ‘Ik wil in mijn nakie kunnen rondrennen’

Trendbreuk: minder hypotheken voor starters op de huizen­markt

9 april Dat starters momenteel moeite hebben om een huis te vinden is een bekend verhaal. Dat is nu voor het eerst duidelijk terug te zien in het aantal hypotheekaanvragen. Tijdens het eerste kwartaal van 2019 vroegen starters in heel Nederland 30.979 hypotheken aan, dat is 7 procent minder dan het eerste kwartaal in 2018.