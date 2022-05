Minder hypotheken afgesloten nu rente blijft stijgen

Het aantal hypotheekaanvragen is in april stevig afgenomen, zo blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk. De rente blijft stijgen, wat zorgt voor enige afkoeling.

In februari en maart waren er vooral veel oversluiters. Bijna 90.000 huiseigenaren brachten in die twee maanden de lening onder bij een andere geldverstrekker tegen een lagere rente. In april waren dat er 30.000. Huiseigenaren wachtten tot het dal was bereikt, om zo hun maandlasten omlaag te kunnen brengen. Daarvoor moet je doorgaans wel een boete betalen, maar het loont omdat de rente veel lager was. Nu de rente blijft doorstijgen wordt het weer minder interessant.

Het aantal hypotheken voor een nieuwe woning bleef ongeveer gelijk. Waar kopers in 2020 gemiddeld 25.000 aanvragen per maand deden, was dat in 2021 gedaald naar gemiddeld 22.200 aanvragen per maand. In 2022 staat het aantal op gemiddeld 24.000 per maand. Er worden dus weer iets meer huizen verkocht dan afgelopen jaar.

Huizenprijzen dalen iets na stijgende hypotheekrente

De huizenprijzen zijn in het eerste kwartaal al wel iets gedaald volgens makelaarsvereniging NVM: 2,1 procent ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar. Het lijkt erop dat huizenkopers voorzichtiger worden met overbieden omdat de rente zo hard stijgt en de kosten voor onder meer energie hoger worden. Ook is er een groep woningzoekenden die is afgehaakt vanwege de hoge huizenprijzen, stelde de NVM in een analyse. Het aantal bezichtigingen daalt en er wordt minder overboden.

De hogere rente heeft ondertussen ook invloed op de leencapaciteit en bijbehorende maandlasten. Huizenkopers die de hypotheekrente voor 20 of 30 jaar vastzetten, betalen bij de meeste hypotheekvormen meer dan 3 procent. Dat is twee keer zoveel als in januari. De tienjaarsrente met Nationale Hypotheek Garantie zit inmiddels boven de 2,5 procent, dat was begin dit jaar ongeveer 1 procent. De hypotheekrente is daarmee terug op het niveau van 2015.

De gemiddelde hypotheeksom onder kopers bedroeg in 2020 312.000 euro en in 2021 was dat 347.000 euro. In april 2022 bedroeg de gemiddelde hypotheek 361.000 euro. De gemiddelde huizenprijs zit nog eens 50.000 euro hoger, maar veel mensen zetten spaargeld, erfenissen, schenkingen of de overwaarde van hun verkochte huis in om de rest te betalen.

