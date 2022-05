Minder tuinen vol met tegels: ‘Vroeger wist niemand wat een wadi was’

Onderaan dit artikel legt hovenier Henk Hark in drie stappen uit hoe je de tuin ecovriendelijk kunt maken.



Links een bloem, rechts een bloem en verder veel, heel veel groen. Welkom in het ecovriendelijke paradijsje van Henk van Vulpen (65). In zijn tuin aan de Engweg in Hoogland staat alles in het teken van afwatering, bodemgesteldheid en grondtemperaturen. ,,Ik kan erg genieten van de dieren in mijn tuin: bijtjes, vlinders en vogels, ze komen hier allemaal op af.”