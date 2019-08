Mindy Schroor heeft eclectisch huis met bonte verzameling

Binnenkijken bijHet is altijd leuk om binnen te kijken bij andere huizen, op zoek naar inspiratie voor de eigen inrichting. In de videoserie ‘Eigen huis en tuin van...’ gaat Evelyn Struik op bezoek bij influencers op het gebied van interieur. Met een flink bereik op social media weten ze een groot publiek te inspireren. Deze week: Mindy Schroor , met een eclectisch huis vol verzamelingen.

Het interieur van Mindy en haar gezin is een ratjetoe van bij elkaar verzamelde spullen met een verhaal. Het is er allesbehalve saai en je ontdekt er elke keer iets nieuws. Mindy houdt enorm van kleuren, prints en… velvet! Al haar hele leven. De velvet bank die de ouders van een vriendinnetje vroeger hadden, heeft haar liefde aangewakkerd en tot op de dag van vandaag is velvet niet uit haar interieur weg te denken.

Volledig scherm De theaterstoelen springen in het oog. © Mindy Schroor

Bijzondere stoeltjes

Haar huis is vol en druk, maar niet onrustig. Een kleurrijk en eclectisch sfeertje, waarin haar twee pronkstukken echt perfect passen: de twee schouwburgstoelen die ze van haar schoonmoeder kreeg. Ze komen uit de stadsschouwburg in Groningen en zijn een overblijfsel van een verbouwing in de jaren ’80.

Volledig scherm . © Mindy Schroor

,,Juist omdat ze klein zijn, staan ze nooit in de weg. We zitten hier heel vaak. Altijd ’s ochtends met een bakje koffie. Of als er visite komt, dan is dit ook een favoriet hoekje. Eigenlijk zitten we nooit op de bank. Alleen ’s avonds weleens voor de tv.’’

Verder hecht Mindy niet zo veel waarde aan spullen, zegt ze. ,,Ze moeten vooral functioneel zijn. Ik vind altijd heel veel moois op Marktplaats of in de kringloop. En dan weet ik vaak direct wat ik ermee wil doen. Maar als ik ergens op uitgekeken ben, kost het me ook geen enkele moeite om het weer weg te doen.’’

Volledig scherm . © Mindy Schroor