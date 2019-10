Mini-appartement in Utrecht te koop: ruim 8.000 euro per vierkante meter

De woning is gelegen op de tweede verdieping van een statig pand uit 1905 dat in 2009 gesplitst is, zo is te lezen op Funda. De badkamer is 2,34 vierkante meter groot. Allemaal niet echt prijsopdrijvend, maar het beperkte aanbod in Utrecht is dat wel. Volgens de NVM hebben kopers in Utrecht nog nooit zo weinig keuze: 3,1 huizen per huizenzoeker. In 2016 werden er 4700 huizen verkocht. De teller van dit jaar staat op 3000 en remt af, zo beschreef De Volkskrant eerder deze week.



Ook de lage rente speelt mee in de huizenprijzen. De maandlasten vallen daardoor lager uit, waardoor meer mensen het simpelweg kunnen betalen. De netto hypotheeklasten voor een dergelijk appartement zitten tussen de 600 en 700 euro.