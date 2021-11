‘Minimumloners in elf landen zijn meer dan 40 procent van inkomen kwijt aan huur’

Minimumloners in elf Europese landen zijn meer dan 40 procent van hun inkomen kwijt aan huur, in een paar landen zelfs meer dan de helft. Nederlandse minimumloners komen met gemiddeld 36 procent nog relatief goed weg.

Dat blijkt uit een overzicht van de Europese vakbondskoepel Etuc, spreekbuis van 45 miljoen werknemers in 39 Europese landen. De vakbondskoepel ziet er een nieuw bewijs in dat het minimumloon in veel landen flink omhoog moet. ,,Als de helft van je inkomen opgaat aan huur zit je met verdomd lastige keuzes voor andere basisuitgaven”, aldus Etuc-topvrouw Esther Lynch.

Lees ook Hoe je met de coronacijfers de waarheid kan vertellen en verdraaien

,,Zet je hartje winter de verwarming uit? Sla je maaltijden over of neem je genoegen met goedkoop en slecht eten? Of stuur je dan de kinderen maar naar school met ondeugdelijke kleding of schoenen? Dit zijn de onmogelijke keuzes die miljoenen fulltime werknemers in Europa – zorgpersoneel, schoonmakers, caissières en andere werknemers die ons door de pandemie hebben geloodst - vandaag moeten maken.”

Armoede

Lynch roept het Europese Parlement op te zorgen voor een minimumloonniveau dat armoede voor fulltime werknemers categorisch uitsluit. Collectief loonoverleg, nog lang niet overal een gegeven, kan daarbij helpen.

Uit het overzicht van de vakbondskoepel blijkt dat minimumloners in Spanje en Bulgarije het slechtst af zijn, zij betalen respectievelijk 54 en 53 procent van hun loon aan huur, gevolgd door Luxemburg met 51 en Portugal en Hongarije met 50 procent. Nederland zit met 36 procent in de middenmoot, maar wel na belangrijke landen als Frankrijk (32) en Duitsland (30 procent). Voor haar overzicht is Etuc uitgegaan van de gemiddelde huur van een woning met meestal twee slaapkamers en het wettelijk minimumloon in de betrokken lidstaat.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: