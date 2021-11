Nathalie zag maanden geen daglicht door gigantisch reclamedoek voor haar raam: ‘Het bleek illegaal’

Huisjesmel­kers vergallen woongenot door halve straat op te kopen: ‘Ik laat me hier niet wegtreite­ren’

Als pandjesbazen hun oog op een straat laten vallen, dan verdwijnt het karakter en er is niemand die daar iets aan kan doen. De bewoners van de Parallelweg in Almelo kunnen erover meepraten. Gele, Nederlandse kentekenplaten veranderden in witte uit het buitenland. Een praatje maken met de buurman gaat tegenwoordig alleen nog via Google Translate. Over uitgebuite arbeidsmigranten, ‘de grote wisseltruc’ en een onwetende belegger. „Hoeveel huizen ik zelf heb in Almelo? Zeventien?”

