Nieuwbouw nu al in kritieke toestand

Zoek op Funda naar nieuwbouw en er lijkt behoorlijk wat te koop. Een nadeel is wel: het type aanbod is beperkt. Het zijn met name dure appartementen in hoge torens óf prijzige huizen. ,,Voor veel mensen zijn die woningen niet te betalen of niet hun smaak”, vat woningmarktdeskundige Peter Boelhouwer de problemen samen.



Volgens de vandaag verschenen monitor koopwoningen zit de huizenprijs inmiddels op een ongekend hoog niveau: de gemiddelde verkoopprijs die bouwers plakken op een nieuwbouwhuis is 375.000, dat is 10 procent meer dan een jaar geleden. Voor grote groepen Nederlanders is dat financieel niet haalbaar en dat vertaalt zich in dalende verkoopcijfers.



Zo blijken er in het tweede kwartaal 22 procent minder nieuwbouwhuizen verkocht te zijn dan een kwartaal eerder. En dat is niet alles: het aanbod van nieuwbouw is al zes kwartalen op rij gedaald. In het tweede kwartaal zijn 6600 nieuwe huizen opgeleverd, het eerste kwartaal waren dat er nog 8500.