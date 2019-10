Oer-Hollands grachtenpand op Funda, inclusief replica als poppenhuis

Voor iedereen die geïnteresseerd is om op Open Huizendag (zaterdag) te gaan kijken: helaas. Het huis is net verkocht, zo laat de makelaar weten. Gelukkig kunnen we nog even via Funda binnenkijken bij deze oer-Hollandse trapgevelwoning.

(tekst loopt door onder foto's)

Volledig scherm De voorgevel in de traditionele trapvorm. © Funda

Volledig scherm Het interieur is voorzien van authentieke houten balken op iedere verdieping. © Funda

Aan ‘de mooiste gracht van Alkmaar’ ligt het grachtenpand uit 1700, herbouwd in 1973. Het heeft een vrij uitzicht over de gracht en kijkt uit op een houten loopbrug. Volgens de makelaar waan je je eeuwen terug in de tijd. Ook binnenin zijn de oude elementen in stijl behouden gebleven. Zo staat het gasfornuis in een open schouw en zijn veel houten elementen authentiek, zoals de deur en de balken op zolder. De kleine verhogingen geven ook een speels en ouderwets karakter.

Met 188 vierkante meter heeft het huis nog best veel woonoppervlakte. Je zou zeggen dat hij op de huidige woningmarkt snel weg is, maar hij heeft toch nog vier maanden op Funda gestaan. Vraagprijs was 510.000 euro. Voor hoeveel hij is verkocht, is niet bekendgemaakt.

Volledig scherm In de keuken staat het gasfornuis in een schouw. © Funda