Ondanks lockdown nog altijd gekkenhuis op de koopwoningmarkt

,,Over het hele jaar 2020 zagen we het aantal bezichtigingen per woning al oplopen”, zegt Gijs van Wijgerden, directeur bij Makelaarsland. ,,Gemiddeld komen we op tien bezichtigingen per woning. En die trend zet gewoon door in 2021 met bijna negen bezichtigingen per woning in januari. Het is voor ons een eerste belangrijke indicatie dat de zoektocht naar woningen ook in het nieuwe jaar nog allesbehalve stil komt te liggen, zelfs ondanks de huidige strenge lockdown.”

Sowieso neemt het aantal bezichtigingen de afgelopen jaren toe. In 2018 vonden er bijna zeven bezichtigingen per verkochte woning plaats. In 2019 lag dit aantal op acht en nu in het afgelopen coronajaar is dat dus gestegen naar tien. In de grote steden is dat zelfs twaalf. Ook buiten die steden is het aantal fanatieke kijkers aan een opmars bezig. Ook daar kwamen gemiddeld twee kijkers meer op huizen af dan vorig jaar.

Hogere hypotheken

De vraag is of de woningzoekenden ook allemaal gaan toeslaan. Het aantal hypotheekaanvragen geeft een indicatie. Dat waren er in januari 39.000 via het netwerk van HDN (Hypotheken Data Netwerk). Dat is vergelijkbaar met het aantal in januari 2020 (39.500), en de laatste week loopt het weer wat op. Het grootste deel van de hypotheekaanvragen komt van kopers tot 35 jaar oud, al is het aandeel van de starters licht gedaald. Het gemiddelde hypotheekbedrag ging voor deze groep wel wat omhoog. Verkoop- en huizenprijscijfers volgen later.

Opvallend is dat er in januari veel meer huizen zijn bezichtigd in Gelderland. Het gemiddeld aantal bezichtigingen lag daar in 2020 op acht. In januari steeg dat ineens naar twaalf. Van alle provincies telt Noord-Holland de meeste bezichtigingen met elf bezoekers per verkocht huis in 2020. Met name vanuit Amsterdam komen er geluiden van een totaal overspannen huizenmarkt, terwijl daar de huizenprijs in het laatste kwartaal van 2020 eindelijk wat begon te stabiliseren.

Quote De vraag was al heel groot, maar door de deadline van 1 april is die nog een stukje groter geworden Makelaar Sven Heinen

Woningzoekenden zijn in de hoofdstad met name actief in het middensegment, van vier tot zes ton. Kwamen er vorig jaar tot wel 55 kijkers bij een bezichtiging, nu zijn dat er 80, zegt makelaar Eran Hausel van Heeren Makelaars. Sven Heinen van Smit & Heinen Makelaars verwacht in het eerste kwartaal van 2021 ongeveer dubbel zoveel kijkers als normaal. ,,De vraag was al heel groot, maar door de deadline van 1 april is die nog een stukje groter geworden”, zegt Heinen.

Overdrachtsbelasting

Die deadline van 1 april voor de overdracht van de huizen lijkt een rol te spelen. Dat zit zo: het kabinet heeft besloten dat kopers tot 35 jaar met ingang van dit jaar geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. Beleggers die niet zelf in het pand gaan wonen, betalen sinds vorige maand 8 procent overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april komt daar een voorwaarde bij; dan geldt het nulprocenttarief alleen nog voor woningen tot 400.000 euro. Alles daarboven gaat terug naar 2 procent voor starters, het percentage dat alle 35-plussers ook kwijt zijn.

Quote Als het drukker is bij de bezichti­ging wordt er doorgaans meer geboden Rob Rappange

Aangezien een flink deel van de Amsterdamse particuliere (koop)huizen buiten deze prijscategorie valt, maken veel kopers die toch al van plan waren een stap te zetten, nu vaart met de zoektocht. Snel handelen loont, is de gedachte. Dat heeft gevolgen voor de prijs. Rob Rappange, directeur van het gelijknamige familiebedrijf: ,,Als het drukker is bij de bezichtiging wordt er doorgaans meer geboden, waardoor kopers het voordeel meteen weer kwijt zijn”, zegt hij. ,,Een belastingvoordeel van 10.000 euro leidt misschien wel tot een prijs die 25.000 euro hoger ligt.”

Volgens makelaar Hausel is er eigenlijk sprake van een dubbele piek, omdat er in de laatste weken van december vooral veel beleggers waren die nog snel het hoge belastingtarief wilden ontlopen en daardoor meer huizen opkochten. Dit had soms perverse effecten. ,,Ik heb wel verkopers gehad die best wilden meewerken aan snelle levering, maar dan de helft van het belastingvoordeel wilden opstrijken,” zegt hij.

Nu adviseert Hausel kopers in het segment rond de 4 ton om zich niet gek te laten maken door de deadline van 1 april. Het voordeel weegt volgens hem niet op tegen de nadelen. Heinen is het daarmee eens: ,,Haastige spoed is zelden goed. Al helemaal bij het kopen van een huis.”

