Ontwikkelaars willen nieuwe stad met 50.000 woningen in Flevoland bouwen: Eemvallei Stad

Fors minder huisuitzet­tin­gen in coronatijd

6 juni Ondanks de coronacrisis zijn vorig jaar fors minder mensen hun huis uitgezet dan in 2019. Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) deze week in een debat met de Tweede kamer. De daling is volgens haar te danken aan afspraken die gemaakt zijn met verhuurders over coulance jegens huurders met betalingsproblemen.