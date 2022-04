Ook het tuinterras verdient een huiselijk gevoel: 'Je ziet steeds meer buitenkleden’

Heerlijk vindt Marlon het, als de tuindeuren in de lente open kunnen. ,,Je leefoppervlak wordt ineens een stuk groter. Je kunt een beetje buiten gaan wonen. In de winter zitten we natuurlijk veel binnen, dus als alles dan open kan, ooh! Het is nieuw en anders, bijna alsof je op vakantie bent. Het geeft een gevoel van vrijheid.”

Wat kun je binnen doen voor een buitengevoel?

,,Ik gebruik in de zomer graag wat lichtere tinten. Frisser, meer kleur. Ik houd ook enorm van planten en heb zowel binnen als buiten veel groen. Dat zorgt meteen al voor verbinding.

Het kan ook helpen om de indeling te veranderen. In de winter is het gezellig om de rugleuning van de bank tegen het raam aan te zetten, zodat je naar binnen gekeerd zit. Maar nu alles buiten weer in bloei staat, is het misschien leuker om hem te draaien en lekker naar buiten te kijken. Zo vervang je het knusse, naar binnen gekeerde van de winter voor het buitengevoel van de zomer.’’

En wat doe je buiten voor een knus binnengevoel?

,,Je kunt buiten dezelfde accessoires gebruiken als binnen. Binnen staat een bank met lekkere kussentjes, dat kan heus ook buiten. Net als een kleed. Je ziet steeds meer speciale buitenkleden, die geven ook echt dat huiselijke gevoel. Net als andere accessoires waar je misschien niet meteen aan denkt voor buiten. Kandelaars bijvoorbeeld, of een mooie vaas met bloemen. Het kan allemaal.’’

Een soort woonkamer, maar dan buiten?

,,Bijvoorbeeld. Maar het is maar net wat er bij jou mogelijk is en waar je zelf behoefte aan hebt. Bij ons is dat bijvoorbeeld een fijne eethoek buiten. De eettafel binnen en de eettafel buiten zijn allebei maar twee stappen uit de keuken. Dan is de drempel om buiten te eten heel laag.

Het hoeft niet eens per se een loungeset of eettafel te zijn, je kunt ook lekkere hoekjes maken. Drink je graag een kopje koffie in de ochtendzon? Dan zet je een fijne stoel aan de oostkant. Liever een glaasje wijn in de avond? Dan zet je ‘m juist in het laatste strookje zon van de dag. In mijn tuin zien we de zon voor het laatst rond half 7. Daar staat dus de eettafel, zodat we in het zonnetje kunnen eten ’s avonds.”

Niet iedereen heeft een grote tuin natuurlijk…

,,Ook op een balkon kun je gezellige hoekjes maken. Je moet alleen wat slimmer omgaan met de ruimte, met een klapbankje of een balkonbar. Ook dat leent zich prima om meer buiten te leven.

Als je helemaal geen buitenruimte hebt, zou ik lekker alles opengooien. Ramen open, licht naar binnen! Veel mensen hebben van die zware overgordijnen. In de winter fijn, anders kijkt iedereen ’s avonds naar binnen, maar vanaf de lente niet meer nodig. Dus haal ze er lekker af, dan oogt het meteen veel lichter en meer open, dan haal je buiten al een beetje naar binnen.

Die lege gordijnstang leent zich meteen goed voor een leuke hangplant. Planten zijn altijd een goed idee! Dan haal je sowieso buiten naar binnen.’’

Nog een laatste tip van Marlon: ,,Het hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Kijk naar wat je al hebt. Accessoires van binnen kunnen ook prima buiten gebruikt worden in de zomer, zolang je ze bij regen maar weer binnenhaalt. Ik geloof erg in tweedehands, dus als je toch andere spullen wilt, ga dan eens naar de kringloopwinkel en haal daar een mooie tweedehands parasol. Nog wat potjes, een paar plantjes en je hebt in mum van tijd een lekkere binnen- én buitensfeer.”

