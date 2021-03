Ook je kamerplanten kun je thuis laten bezorgen: ‘Ze zijn veel sterker dan je denkt’

Het aantal bestellingen in webshops waar je planten kunt kopen, is sinds de uitbraak van het corona­virus flink toegenomen. In die van tuincentra, die van bedrijven die zich volledig richten op de online verkoop van planten en die van kwekers, die steeds vaker zelf een webshop hebben. Met de lente in aantocht is het nog drukker. ,,Mensen hebben zin om aan de slag te gaan’’, zegt Lobke Samallo van Intratuin. ,,Tuinieren is een van de dingen die je in deze tijd wel veilig kunt doen.’’