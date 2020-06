Ook zoveel mieren in huis? Zo kom je ervan af, weten deze experts

video Vereniging Eigen Huis vindt nieuwe energiela­bel te duur: ‘Vraag snel de oude aan’

16 juni Het nieuwe energielabel dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) per 1 januari 2021 wil invoeren, is geen goed plan. Het geeft huiseigenaren geen duidelijke richting om hun woning te verduurzamen, vindt de Vereniging Eigen Huis. Bovendien is het duurder en is het zeer de vraag of de huiseigenaren beter af zijn.