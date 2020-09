Op bezoek in de meest bijzondere huizen: geef je op voor nieuwe videoserie

Uit huis gezet omdat je ouder overlijdt, is dat te voorkomen?

20 augustus Een verhaal over een jonge vrouw die haar huis wordt uitgezet omdat haar vader is overleden, doet sinds dinsdag veel stof opwaaien. De VVD stelt Kamervragen en de woningcorporatie in kwestie komt na veel maatschappelijke druk met een oplossing. Is een dergelijke situatie te voorkomen?