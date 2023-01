Op het warmtenet? Dan kan je geen energieleverancier kiezen: ‘Juist lang lekker gemaakt met keuzevrijheid’

Ineens is Henri zijn voortuin kwijt aan gemeente: ‘Die tuin is van mij, dat is al meer dan 80 jaar zo!’

De bewoners van twintig huizen aan de Deurningerstraat hebben plots geen voortuin meer. Ze zijn verrast door een brief van de gemeente met de strekking: jullie voortuin is niet van jullie, maar van Enschede. De huizen staan er al 83 jaar, mét tuin. Bewoners komen in actie, met Henri Wibier voorop.

8 januari