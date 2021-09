‘Op verjaardagen moet je inmiddels uitleggen waarom je géén zonnepanelen hebt’

Het is nog maar anderhalf jaar geleden dat de zonnesector trots van de daken schreeuwde dat de grens van 1 miljoen huizen met zonnepanelen was gepasseerd. Nu zijn al 1,5 miljoen woningen bedekt met de groene elektriciteitsopwekkers. De opmars is niet te stuiten.

Jarenlang groeide de Nederlandse markt voor zonnepanelen gestaag. Inmiddels is de groei exponentieel en kwam het afgelopen jaar neer op ongeveer 35 procent. Alleen in Duitsland liggen relatief meer daken vol. Dat blijkt uit cijfers die het gerenommeerde onderzoeksbureau Dutch New Energy Research deze week presenteerde.



,,Met de komst van corona en de gedeeltelijke lockdowns die volgden, waren leveranciers en installateurs als de dood dat de markt zou instorten”, zegt Rolf Heynen, directeur van DNE Research. ,,Ook in het voorjaar was er de angst dat hogere prijzen voor containers voor het transport en schaarste aan grondstoffen roet in het eten zouden gooien, maar het tegendeel gebeurde en de sector groeide door.”

In Nederland is er geen database waarin wordt bijgehouden hoeveel zonnepanelen er staan geïnstalleerd. Om toch te bepalen hoe het ervoor staat, onderhoudt DNE contact met alle grote installateurs en fabrikanten en doet vervolgens onderzoek aan de hand van onder meer de subsidieverlening en het vermogen dat door energiebedrijven wordt geregistreerd.

Méér zonnestroom ondanks grijze maand

Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen is vooraanstaand data-analist op het gebied van energie. In de sector staat hij bekend om de interessante grafieken die hij onder meer via Twitter deelt. Zo liet hij gisteren zien dat ondanks de grijze augustusmaand, Nederland meer zonnestroom opwekte dan een jaar geleden, toen de zon veel vaker scheen. ,,Als je alle zonneweides en bedrijfsdaken meetelt, is het totaal aantal zonnepanelen met ongeveer een derde gegroeid in een jaar tijd", stelt hij. ,,Het gaat momenteel ongekend snel, met name door de aanschaf van particulieren.”

De reden waarom het nu zo hard gaat, heeft volgens Visser te maken met de korte terugverdientijd, de steeds lagere prijzen en het gemak waarmee ze besteld en geïnstalleerd kunnen worden. Het kabinet is van plan om de salderingsregeling, die het mogelijk maakt om opgewekte stroom tegen kostprijs terug te leveren aan het net, vanaf 2023 langzaam af te bouwen. ,,Daardoor is mogelijk bij sommige huishoudens meer haast ontstaan. De terugverdientijd is nu nog zo’n zes à zeven jaar, dus je hebt snel rendement. Zonnepanelen zijn gemeengoed geworden. Op verjaardagsfeestjes moet je inmiddels uitleggen waarom je géén zonnepanelen hebt. Er is bijna geen reden meer om het niet te doen als je een dak hebt en geld. En als je niet genoeg spaargeld hebt, zijn er interessante manieren om geld te lenen.”

Subsidie, salderen en geld lenen Op de aanschaf van zonnepanelen wordt geen landelijke subsidie verstrekt, maar je mag wel de belasting van 21 procent terugvragen. Tien zonnepanelen kosten inclusief installatie ongeveer 4000 euro, afhankelijk van het vermogen dat ze genereren. Je krijgt als consument dan 840 euro terug. Verder zijn er in sommige gemeenten subsidiepotjes. Via de energiesubsidiewijzer kom je er gemakkelijk achter waar welke subsidie geldt. Tot 2023 kun je nog volledig salderen. Dat wil zeggen dat de energieleverancier waarbij je een contract hebt, hetzelfde tarief rekent voor de stroom die wordt opgewekt als voor de stroom die wordt verbruikt. Dus stel: de zonnepanelen wekken in een jaar tijd 3000 kilowattuur aan stroom op en als huishouden heb je 3000 kilowattuur verbruikt. Dan staat er 0 euro op de rekening. Als de panelen méér opwekken, krijg je daarvoor een terugleververgoeding. Die verschilt per contract met de energieleverancier. Als je geen spaargeld hebt, kun je geld lenen door bijvoorbeeld de hypotheek op te hogen. Er is ook een landelijke energiebespaarlening, waarvan 75 procent aan zonnepanelen uitgegeven mag worden. En bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kun je kijken of de gemeente waar je in woont goedkope leningen aanbiedt.

Rolf Heynen verklaart de stevige opmars van zonnepanelen van nu aan de hand van de innovatietheorie van Rogers. Na de innovators en pioniers (early adopters) zijn nu de voorlopers (early majority) aan de beurt. ,,Bij alle grote technologische veranderingen, zoals ook de televisie en de mobiele telefoon, zie je dat je consumenten kunt opdelen in deze groepen. We hebben 8 miljoen woningen in Nederland en op zo'n 4 à 5 miljoen kun je vrij gemakkelijk zonnepanelen leggen, dus de groei zet nog wel een paar jaar door.”

Problemen in nieuwbouwwijken

De groeistuip kent hier en daar overigens ook problemen. Als nieuwbouwwijken vol met zonnedaken met een zonnige dag te maken krijgen, kan het zijn dat omvormers uitschakelen omdat de spanning op het net te hoog wordt. In Veenendaal verloren bewoners daardoor veel van hun investering. ,,Dat komt sporadisch al voor, al gebeurt dit momenteel vooral bij zonneweides en wat minder bij huizen", aldus Heynen.

Toch ligt het gevaar op de loer dat Nederland tijdens een piek te veel stroom opwekt in verhouding tot het gebruik. De sector zou graag thuisbatterijen aan de man brengen zodat de opgewekte stroom lokaal kan worden opgeslagen tot het moment dat de lampen 's avonds aan gaan, maar de markt voor thuisbatterijen is totaal niet rendabel vanwege de salderingsregeling. Die zorgt ervoor dat gebruikers de stroom die overdag wordt opgewekt het net op gaat en de verbruikte stroom kan wegstrepen. Mede daarom heeft oud-minister Eric Wiebes het plan gepresenteerd om de salderingsregeling vanaf 2023 langzaam af te bouwen tot 2031. Een nieuwe politieke coalitie moet daar nog een definitieve beslissing over nemen.

