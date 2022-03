Opeens worden vluchtelingen opgevangen in het huis van Salina en zij wist van niks. 'Waar moet ik heen?’

Interview In zes jaar tijd verdwenen 150.000 sociale huurwonin­gen bij corpora­ties: ‘Bewust beleid’

Het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties is tussen 2013 en 2019 met 150.000 afgenomen tot 2 miljoen huizen. Dat onthult stadsgeograaf en onderzoeker Cody Hochstenbach in zijn boek Uitgewoond, dat vandaag uitkomt. ,,De afbraak van betaalbare woningen van corporaties is bewust politiek beleid, dat gevolgen heeft voor de hele huizenmarkt en de wooncrisis grotendeels veroorzaakt.”

