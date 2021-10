Oplichting bij studentenkamers: 'Ik ben 1400 euro kwijt'

Tekort aan studenten­wo­nin­gen opnieuw groter: 26.500 studenten zoeken nog woonruimte

7 oktober Het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland is afgelopen jaar opnieuw flink gestegen: maar liefst 26.500 studenten kunnen inmiddels geen woonruimte vinden. Dat is een stijging van zo'n 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting van kennisplatform Kences.