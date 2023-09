Oproep aan huiseigenaren met oude schuur: ‘Verwijder asbest snel’

Wie een oude schuur met een asbestdak in de tuin heeft staan doet er goed aan dat spoedig te verwijderen of te vervangen door een gezond dak. Kenniscentrum Milieu Centraal waarschuwt dat asbestdaken die al minstens 30 jaar oud zijn gaan verweren en dat daardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt van een ‘omvangrijk probleem’ en roept woningeigenaren op tot actie.

Het gaat om honderden, mogelijk duizenden schuurtjes die tot 1994 zijn gebouwd. Asbest werd voor die tijd op enorme schaal gebruikt, omdat het goedkoop en effectief was. Nu is dat niet meer toegestaan. Asbest is onaangetast niet gevaarlijk, maar als het afbreekt komen er kankerverwekkende vezels vrij. En dat dreigt nu met veel schuren te gebeuren. ,,De schuurdaken zijn nu al 30 jaar of ouder, en dat brengt een hoog risico op verweren met zich mee”, waarschuwt Milieu Centraal.

Wat is asbest?

Asbestvezels zijn zo klein dat ze tijdens het inademen tot diep in de longen kunnen doordringen. Ingeademde vezels kunnen daardoor uiteenlopende ziektes veroorzaken, zoals kanker in het longvlies. Daarvan is geen genezing mogelijk. Een andere ziekte die door asbest komt is asbestose, een ernstige en chronische longziekte.

Vooral mensen die veel en langdurig met asbest hebben gewerkt, lopen risico. Voor anderen is het risico kleiner, maar toch is het verstandig om snel in actie te komen, vindt Milieu Centraal. ,,Niemand wil asbest in zijn of haar leefomgeving’’, zegt woordvoerder Anna Beth Smeltekop. ,,Toch steken veel mensen de kop in het zand. Ze zien op tegen de klus, maar die valt echt wel mee.’’

Wat kun je doen?

Sterker nog: tot 35 vierkante meter mogen bewoners zélf het asbest verwijderen. Dat kost ongeveer een paar honderd euro. Bewoners zijn wel verplicht dit te melden. Gemeenten kunnen helpen door een container neer te zetten voor de afvoer van het asbest. Voor grote schuurtjes is de inzet van een erkend bedrijf nodig. Dat kan al snel 2000 euro kosten. Gemeentes hopen toch dat dit snel gebeurt. Zij vrezen namelijk voor onnodig veel milieubelasting. ,,Uitspoeling van asbest naar bodem, riool en oppervlaktewater moet worden voorkomen”, waarschuwt Cees den Bakker, woordvoerder Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De Gezondheidsraad schatte in 2010 dat in Nederland jaarlijks zo’n 1300 mensen overlijden aan een ziekte door asbest. Het gaat dan om mensen die tijdens hun werkzame leven met asbest gewerkt hebben, meestal nog in de jaren 70. Deskundigen willen, ook met deze campagne, geen paniekvoetbal spelen. ,,Er is geen nieuwe kennis over de effecten van verwering van asbestdaken op de volksgezondheid, dus nog steeds geldt dat de sanering die Milieu Centraal voorstelt geen enkel asbestslachtoffer zal voorkomen”, zegt Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Asbestdeskundige Jan van Willigenburg benadrukt ook dat er geen reden is voor paniek. ,,Als er af en toe een asbestvezel in de omgevingslucht vrijkomt en in theorie kan worden ingeademd is dat niet per se een gezondheidsrisico.” Van Willigenburg, voorzitter van een kenniscentrum over asbest, vergelijkt het met water. ,,Het drinken van kleine hoeveelheden is prima en zelfs gezond. Maar als je in één keer 10 liter water binnen krijgt, leidt dat tot zeer ernstige gezondheidsschade.”

In die zin is mesothelioom - een erkende en fatale asbestziekte - typisch een ‘beroepsziekte’, aldus Van Willigenburg. Het zegt volgens de deskundige ook genoeg dat bewoners in zekere mate zelf het asbest mogen verwijderen ,,Je zou hier van af kunnen leiden dat ook de overheid het gezondheidsrisico minimaal inschat bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Laat je niet gek maken door allerlei wijsneuzen die roepen dat iedere asbestvezel tot een ernstig gezondheidsrisico kan leiden.”

‘Asbest zorgt voor verdriet’

Het Instituut Asbestslachtoffers is wel enthousiast over de campagne, omdat het bewoners op een laagdrempelige manier informeert hoe ze veilig en goedkoop kunnen ingrijpen. ,,Er is nog steeds veel asbest aanwezig in de leefomgeving. Asbest zorgde in het verleden en zorgt nog steeds voor enorm veel ellende en verdriet”, zegt directeur Jan Warning. ,,Slachtoffer zijn meestal in een ver verleden in contact gekomen met asbest, vaak op het werk en soms in de privésfeer.”

Het tempo waarmee asbest in daken wordt verwijderd is sinds half 2019 sterk afgenomen. Dat komt omdat per december 2018 de subsidieregeling eindigde voor het verwijderen van asbestdaken. Daarnaast is het wetsvoorstel dat asbestdaken zou verbieden in de Eerste Kamer gestrand. Met het huidige tempo duurt het nog dik tien jaar voordat de laatste asbest in Nederlandse daken is verwijderd, meldde het kabinet in 2021. Het kabinet gaat ervan uit dat jaarlijks nog zo’n 7 miljoen vierkante meter wordt verwijderd.

Stappenplan

Met de Week van de Asbestvrije Schuur, die maandag van start gaat, hopen gemeentes en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit proces te versnellen. Milieu Centraal heeft zelf ook een stappenplan ontwikkeld zodat iedereen met een schuurdak met asbest zelf veilig aan de slag kan. ,,Samen kunnen we onze leefomgeving gezonder maken en zelfs verfraaien door bijvoorbeeld te kiezen voor duurzame opIes zoals groene daken”, besluit Smeltekop.

Het wordt overigens geen verplichting om asbest te verwijderen. De wet daarvoor strandde enkele jaren geleden in de Eerste Kamer. Vereniging Eigen Huis is ook tegen een dergelijke verplichting zonder dat er maatregelen zijn om huiseigenaren daarbij te helpen. Het vrijwillig saneren van asbestdaken op schuurtjes vindt ze wel een goede zaak. ,,Het is aan te bevelen asbesthoudend materiaal zorgvuldig te verwijderen en af te voeren”, meldt de organisatie.

