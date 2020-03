Oproep ‘Armoedecoalitie’: Zet mensen niet uit huis tijdens coronacrisis

‘Wéér die visgraat­vloer?’ Zo pak je het wat spannender aan

15 maart De visgraatvloer is een hippe parketoptie, die je regelmatig terugziet op sociale media, in advertenties en dus in menig Nederlandse huiskamer. Dat je hem zo vaak tegenkomt, is logisch, volgens architecten en parketleggers. Al suggereren ze wel dat het net iets anders kan.