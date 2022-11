Oproep: heb jij de kerstboom al in huis?

Vooral tijdens de coronapandemie vonden we het prettig om de gezelligheid van het kerstfeest eerder in huis te halen. Is het een trend die doorzet? Tuincentra spelen er in ieder geval op in en openen hun kerstshows al in oktober. Wij zijn benieuwd of je het ook prettig vindt om nu al te genieten van die bijzondere kerstsfeer in en om het huis. Stuur hieronder je foto in en wie weet verschijn jij op onze website en/of in de krant.