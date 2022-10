Opruimcoach Diana: ‘Er zijn mensen die een nieuwe schaar kopen omdat dat sneller gaat dan de schaar in hun huis vinden’

Van leek tot expert: Yvette groeide in coronatijd uit tot plantendok­ter (en ze deelt belangrij­ke tips)

Een huis vol planten, maar toch niet zulke groene vingers als je dacht? Dan staat plantendokter Yvette Smit voor je klaar. Een zieke plant is met haar hulp zo weer beter en hoeft dus nog lang niet de prullenbak in. „Het geheim is om goed naar je planten te kijken en dan pas te handelen.”

17 september