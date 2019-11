Opruimgoeroe Marie Kondo verbaast met eigen webshop vol woonspulletjes

Gisteren lanceerde de opruimfanaat haar webshop. Daar verkoopt ze 125 woonwaren, van een kandelaar (77 euro) tot leren slippers (186 euro) en van een schaal van 130 euro tot een keramieken chopstick-houder van 7 euro. Het zijn lang niet alleen maar spullen om het huis meer geordend te krijgen, maar, zo zegt ze zelf, ook dingen waar je gewoon blij van wordt.



Kondo werd beroemd met haar bestseller Opgeruimd! en de opvolger Spark Joy en was de ster van de Netflix-serie Tidying Up With Marie Kondo. ‘Al die spullen kosten energie, omdat ze je er constant op wijzen dat je er nog wat mee moet’, schreef ze. Voor een opgeruimd en rommelvrij huis adviseert ze mensen alleen spullen te bewaren die voor plezier zorgen. Wie af wil van rotzooi, moet grondig door zijn huis, alle spullen door en nagaan of ze ‘joy’ geven. Doen ze dat niet, dan moet je er vanaf.



Nu blijken we toch niet per se met minder spullen door het leven te moeten. ‘De KonMari-methode gaat niet over spullen wegdoen’, zegt Kondo op haar site. ‘Het gaat om het bewustzijn van wat jou plezier brengt. Als je klaar bent met opruimen, is er ruimte om nieuwe, betekenisvolle producten welkom te heten. Ik kan geen groter geluk bedenken in het leven dan omringd zijn met alleen de dingen waarvan ik hou.’