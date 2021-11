Oude boerderij uit 1877 verduurzamen onmogelijk? Welnee! Hoe Tristan en Angela het wél lukt

8 tips Zó stook je de kachel of open haard het beste (en verminder je de overlast voor je buren)

Gezellig, zo’n houtkachel... Maar daar denken de buren vaak anders over. Geregeld wordt er geruzied over de overlast die een kachel veroorzaakt. Ook is er steeds meer aandacht voor de gezondheidsschade die een open haard of kachel berokkent. Dat kan anders, meent Gert Kooij van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. ,,Iedereen kan een vuurtje maken, maar dat is niet altijd een goed vuurtje.”

