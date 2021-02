Ouderen verruilen huis graag voor appartement, maar eerste stap is lastig: ‘Nachten wakker gelegen’

Binnen&buiten Esmé en Daan verkopen hun bovenhuis ‘met eigen karakter’: ‘Wij hebben de best denkbare onderburen’

6 februari Esmé ter Stege en Daan Wijsbek verkopen hun drielaags bovenhuis aan de Hollanderstraat in Den Haag. ,,We hebben hier ruim zeven jaar heel fijn gewoond. Maar het is tijd voor iets anders, een nieuw impuls.” Wij gingen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.