Overgrote deel huishoudens prijst warmtepomp de hemel in, toch is 5 procent ontevreden

Mensen met een woning die wordt verwarmd door een warmtepomp, zijn over het algemeen buitengewoon tevreden. Ze geven de elektrische en dus duurzame manier van verwarmen in hun huis gemiddeld een 8. Een klein deel ervaart minder comfort en dat kan te maken hebben met slechte voorlichting, zo concludeert Milieu Centraal na een enquête.

240.000 van de 8 miljoen Nederlandse huizen worden verwarmd door een (hybride) warmtepomp en dat aantal is de laatste maanden verdubbeld, zo lieten brancheorganisaties onlangs weten. Ze noemen de hoge gasprijzen als verklaring. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal bestaat er over het algemeen echter nog een negatief beeld van warmtepompen. Het is maar de vraag of de doelstellingen uit het Klimaatakkoord (1,3 miljoen warmtepompen in 2030) worden gehaald.

,,De warmtepomp kwam de afgelopen jaren vaak negatief in de publiciteit, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan warmtecomfort of door geluidsoverlast”, zegt energie-expert Puk van Meegeren van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. ,,Berichten waren altijd gebaseerd op individuele ervaringen. Voor ons was dit de reden om nu eens grootschalig de mate van tevredenheid over warmtepompen te onderzoeken.”

5 procent ontevreden

Bijna duizend bewoners met een volledige of hybride warmtepomp deden mee met het onderzoek, uitgevoerd door I&O Research. 95 procent van de respondenten is tevreden. 76 procent geeft een cijfer 8 of hoger. Maar er is ook een deel dat achteruitgang ervaart (12 procent) ten opzichte van een hr-ketel. 5 procent van de ondervraagden is zelfs ontevreden. Het huis wordt niet goed warm, of mensen vinden dat er te weinig warm douchewater is. Eén op de zes ervaart ’s nachts geluidsoverlast en één op de acht overdag.

,,Het is dus geen boodschap van eind goed al goed”, stelt Van Meegeren. ,,Al mag je er natuurlijk van uitgaan dat ook bij bewoners van huizen met een hr-ketel niet 100 procent tevreden is. De belangrijkste verklaring zien wij in het ontbreken van goede isolatie. Bij een warmtepomp is dat nog belangrijker, omdat de warmteafgifte met een lagere temperatuur gebeurt. Het is belangrijk dat installatiebedrijven goede informatie verschaffen over de omgang met de apparatuur.” 12 tot 16 procent vond het advies niet prettig, niet volledig of niet duidelijk, zo blijkt uit de enquête.

Quote Als ik niet te weten was gekomen wat stooklijn was, was ik misschien ook ontevreden geweest Jeroen Vanson, huiseigenaar met warmtepomp

Dat laatste is herkenbaar voor Jeroen Vanson. Hij verhuisde twee jaar geleden naar een jarendertigwoning in Den Haag die hij helemaal heeft laten renoveren. Zijn huis wordt nu aardgasvrij verwarmd. ,,Ik krijg het prima warm, geen enkel probleem. Zelfs niet met -15 zoals we afgelopen winter hadden. Maar het is dat ik een keer tegen de term stooklijn aan liep. We moesten het apparaat zo instellen dat bij een koude temperatuur buiten, het water dat door de vloerverwarming loopt warmer wordt dan bij minder lage temperaturen. De installateur heeft mij hier nooit iets over verteld en ik ben geen techneut. Als ik het niet te weten was gekomen, was ik misschien ook ontevreden geweest.”

Genoeg warm water voor de douche

Volgens Vanson is het fijn dat als zijn kinderen op de grond spelen, de vloer comfortabel warm aanvoelt. ,,Ook als we met het gezin achter elkaar gaan douchen, hebben we genoeg warm water.” Anders dan bij een gasketel wordt dat water voorverwarmd in een buffervat. ,,Wij hebben een buffervat met 230 liter water en een warmteterugwinning in de douche. Het warme water dat wegloopt warmt het koude water vast voor.”

Ook de 21-jarige Leon Zantinge uit Utrecht kan niet anders dan concluderen dat de warmtepomp genoeg comfort geeft. ,,Ik ben opgegroeid in een jarendertighuis dat op gas werd gestookt en dat was kouder. Nu woon ik met twee vrienden in een gerenoveerd appartement uit de jaren '50. We hebben geen vloerverwarming, maar radiatoren. Toch wordt het goed warm. Dat de huisbaas ervoor heeft gekozen het appartement gasloos te maken, vind ik wel fijn nu ik zie dat de gasprijzen omhoog zijn geschoten. We betalen 70 euro voor energie, dus dat is goed te doen.”

