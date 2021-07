Oververhitte woningmarkt bereikt kookpunt in Brabant: huizen ruim 22 procent duurder in Tilburg

Huizenkopers hebben het afgelopen kwartaal nog dieper in de buidel getast dan ze al deden. Met een gemiddelde verkoopprijs van 410.000 euro bereikt de oververhitte woningmarkt een kookpunt. In een jaar tijd werden de verkochte huizen gemiddeld 20 procent duurder, een record sinds 1995. In Tilburg stijgen de huizenprijzen naar de 22,4 procent, de stad spant daarmee de kroon in Brabant.

Makelaars weten niet wat ze meemaken. Ruim driekwart van de huizen wordt boven de vraagprijs verkocht. Dat gebeurde het vorige kwartaal nog bij twee op de drie woningen. ,,Ik word geregeld verrast door steeds hogere opbrengsten waarbij het niveau van overbieden ook nog eens stijgt. De grens wordt verder verlegd en het einde lijkt zoek", zegt Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen en praktiserend makelaar, in een persbericht.

De NVM wijst er andermaal op dat Nederland sneller nieuwe huizen moet bouwen, maar bij sommige woningmarktdeskundigen is de twijfel toegeslagen of dat wel de enige oplossing is. De huizenprijzen zijn het afgelopen jaar ontzettend rap gestegen terwijl het woningtekort, berekend aan de hand van het aantal huishoudens ten opzichte van de woningvoorraad, is gedaald van 331.000 naar 279.000, vooral door het vertrek van buitenlandse werknemers. Het Planbureau voor de Leefomgeving nuanceerde dat de 1 miljoen nieuwbouwhuizen tot 2030 die zo vaak genoemd worden, waarschijnlijk helemaal niet nodig zijn. Schattingen zouden wijzen op grofweg 500.000 tot 750.000 nieuwe huizen en met het huidige bouwtempo komen we daar al aan.

Hoogste stijging in Tilburg

In Brabant is de stijging van de huizenprijzen het grootst (22,4 procent), zoals in het kaartje hieronder te zien. De regio's die volgen als het gaat om prijsstijging zijn Waalwijk/Drunen, Oss, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant.

Hoge rente en fiscale voordelen

De grootste aanjager van de vraag naar woningen en dan met name de munitie waarmee huizenzoekers de markt op gaan: de lage rente. Hoe lager de rente, hoe hoger de maximale hypotheek uitpakt. Ook het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor kopers onder de 35 jaar oud heeft mogelijk olie op het vuur gegooid, te meer omdat jonge doorstromers daar ook gebruik van maken. De Nederlandsche Bank heeft meermaals gepleit voor fiscale ingrepen, om de huizenprijzen niet uit de klauwen te laten lopen. Te denken valt aan verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek of het afschaffen van de jubelton, een belastingvrijstelling voor schenkingen tot 100.000 euro aan huizenkopers.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes is er ook sprake van ‘fear of missing out’. Huizenzoekers zijn bang de boot te missen en gaan tot het gaatje. En door het lage aanbod durven huiseigenaren hun eigen woning nog niet te koop te zetten, waardoor de doorstroming stokt, zegt hij. De NVM wijst ook op de vele verliezers van het biedingsproces die ‘gefrustreerd achter blijven’.

Er werden ruim 34.000 woningen verkocht in het tweede kwartaal van 2021, 12 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2020, het kwartaal van de gedeeltelijke lockdown na de eerste coronagolf. Op jaarbasis verkochten NVM-makelaars ruim 149.000 woningen, dus 34.000 is erg laag. De verkooptijd van verkochte woningen bedraagt nu 24 dagen. 92 procent van de woningen is binnen maximaal negentig dagen verkocht. Dat is extreem snel.

Nieuwbouw en krapte

In het tweede kwartaal van 2021 zijn 9200 nieuwbouwwoningen en bouwkavels verkocht, een stijging van 24 procent ten opzichte van een jaar eerder. De prijs van een verkochte nieuwbouwwoning is toegenomen tot gemiddeld 450.000 euro.

De krapte-indicator is ook historisch laag, namelijk 1,4. Dat betekent dat huizenzoekers gemiddeld uit minder dan twee huizen kunnen kiezen die bij hun budget past. Bij alle cijfers past wel één nuance: de gemiddelde verkoopprijs zegt niet direct iets over de algehele waardestijging van alle woningen. Het kan zijn dat juist in het duurdere segment het afgelopen kwartaal meer huizen zijn verkocht, waardoor het gemiddelde sneller stijgt.

