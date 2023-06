Paardenbloemen en brandnetels in parken bevatten veel gif, pas op met wildplukken

In de trein vond ik een achtergelaten streekkrant, BN De Stem. Niet verwonderlijk, want de trein kwam uit Roosendaal. Prachtige naam voor een krant overigens: De Stem. In het katern Stad & Streek een interview met een docente Kruidengeneeskunde die cursussen geeft in wildplukken. Op bijgevoegde foto plukt de docente brandnetels in een plantsoen. Met haar blote handen nog wel. Dan moet je wel een heel gedreven wildplukker zijn. In een kadertje bij het artikel worden twee voorbeelden van eetbare planten genoemd: vogelmuur en paardenbloem.

Niet lang geleden werden de resultaten gepubliceerd van een rapport over het voorkomen van insecticiden in paardenbloemen die werden verzameld in openbare parken, verspreid over Nederland. In totaal werden in die paardenbloemen 40 verschillende giftige stoffen aangetroffen, waarvan 31 bestrijdingsmiddelen die afkomstig zijn uit de landbouw.

De overige negen gifstoffen zijn in de landbouw niet meer toegestaan. Hoe komen die dan in een park, zou je denken. Het blijkt dat die afkomstig zijn van middelen die gebruikt worden om bij honden en katten vlooien, luizen en teken te bestrijden. De neonicotinoïden, in het Engels korter en handiger de neonics genoemd, zijn vanwege hun funeste uitwerking op insecten in de landbouw verboden, maar in de diergeneeskunde nog altijd toegestaan. In paardenbloemmonsters uit acht van de vijftien parken werd gif uit de tekenband van Bonzo of de vlooiendruppels van Moortje aangetroffen.

Wat denken eekhoorn­tjes als zij zien dat het eekhoorn­tjes­brood voor hun neus wordt weggekaapt?

Wildplukken is populair; volgens de docente neemt het aantal studenten in wildplukcursussen nog steeds toe. Een kookboek over koken met wilde planten won vorig jaar de onderscheiding Gouden Kookboek. En ook de wildplukrestaurants schieten als paddenstoelen uit de grond.

De uitbater van een restaurant in Twente: ,,Bij mij in het bos groeien veel paddenstoelen, winterpostelein, daslook en wilde viooltjes. Als ik met de hond ga wandelen kom ik altijd wel iets bruikbaars tegen. We maken in de paddenstoelentijd bijvoorbeeld risotto met zelfgeplukt eekhoorntjesbrood. Dit bak ik in roomboter en verwerk ik in de risotto.’’

Ik hoop dat die hond geen tekenband draagt, maar afgezien daarvan: loopt het met dat wildplukken niet wat uit de hand als we allemaal met ons mandje de natuur in gaan? Je maakt mij niet wijs dat je maar een stuk of tien paddenstoelen plukt als je iedere dag een restaurant vol risotto-eters moet bedienen. En wat zou de eigenaar van het bos hiervan vinden? Paardenbloemen of brandnetels kunnen veel gif bevatten dat gebruikt wordt om vlooien, luizen en teken bij honden en katten te bestrijden. door een restauranthouder voor hun neus wordt weggekaapt?

Daarnaast kun je je afvragen of het gunstig is voor de insectenstand als koks en klasjes wildplukcursisten de natuur intrekken om bladeren en bloemen te oogsten.

Ik zou zeggen: zaai die wilde planten in je eigen tuin en versier de sla met paardenbloemen uit je eigen gazon. Eet vogelmuur uit eigen border. En houd katten en honden weg van wat je straks gaat eten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.