‘Vadert!’’ Zoon Yann belt vanuit Medan op Sumatra. Vijf maanden weg, zeven te gaan.

,,Vader van de Zoon van de Heilige Geest!’’

Was hij thuis geweest, dan had hij me omhelsd en in een stevige klem gehouden. Ik probeer me daar na een paar seconden uit te bevrijden, wat hij nog een halve minuut makkelijk verhindert. Het ritueel.

,,Papa.’’

Dat klinkt opeens kwetsbaar.

Een verre ondertoon. Hulproep.

Het is stil.

,,M’n haar valt uit. Echt met plukken tegelijk. In de afvoer van de douche, ’s morgens op het kussen. Ik krijg inhammen.’’

Jongen.

,,Pap! Ik word kaal.’’

Quote Mannen mag je stangen met uiterlijk verval, bij vrouwen laat je dat uit je hoofd Egbert Jan Riethof

Alle clichés komen voorbij. Er zijn ergere dingen op de wereld. Bijna alle mannen hebben haaruitval. Of iemand je leuk vindt, hangt daar niet vanaf.

Mij overkwam destijds hetzelfde, al was ik pas 18; hij is bijna 24. Mijn dikke lange haar, mijn trots, verdween zienderogen en in ongehoord tempo. Onrecht.

Al gauw begonnen vrienden te pesten. ,,Voor je 30ste ben je een biljartbal’’, zei Hank. En Herman, gevat: ,,Dat voorste plukje is binnenkort het eiland Pampus.’’

‘Dat voorste plukje’, dodelijk.

Vriendinnen deden vrolijk mee. Dat is sociaal aanvaardbaar: mannen mag je stangen met uiterlijk verval, bij vrouwen laat je dat uit je hoofd. Die regel heb ik eens overtreden. Toen collega Jolanda me voor de zoveelste keer met vlakke hand bovenop de schedel petste, zeggend ‘kale plek, olievlek’, gooide ik eruit, met een blik: ,,Hangtiet, wat je ziet.’’

Niet cultureel hoogwaardig, maar in elk geval was er succes bij Hank en Herman.

Quote