Paul verkoopt zijn bijzondere grachtenpand: ‘Na dit valt elk ander huis in het niet’

Paul kocht het huis aan het Oosteinde in 1995 na een avontuur op Curaçao. ,,Ik ben Delftenaar, dus ik wilde heel graag weer hier naar terug. We liepen tegen dit pand aan en het was gelijk raak. Op de benedenverdieping was een antiekzaak, later hadden we nog een meubelzaakje en ik heb het lang als kantoor gebruikt. Wij hebben eigenlijk altijd boven gewoond”, vertelt Paul.