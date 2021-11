‘Plaats delict’ wordt opgepoetst met combinatie van landelijk en modern

make-overNa een heftige inbraak toen Wanda met de twee kinderen thuis was, voelde het huis dat ze met Hendrik Jan had gekocht niet meer veilig. Bij een make-over moest stylist Liza Wassenaar landelijke en moderne stijl combineren, zo was de uitdagende opdracht in het SBS-programma Weer verliefd op je huis gisteren.

Dat Hendrik Jan (47) als boer, opgegroeid op het platteland, van een landelijke stijl houdt, vindt ook Wanda (38) helemaal niet gek. ,,Sterker nog, ik ben natuurlijk niet voor niets op een boer gevallen”, analyseert de basisschooldocent. Zelf houdt ze echter meer van modern en van kleur. ,,Bohemian, andere stoffen en kleuren, dat vind ik juist mooi", vat ze samen.

Hun huis in Woerden is volgens stylist Liza Wassenaar daardoor een allegaartje geworden. Met veel groen op de muur. ,,Mooi hè?” probeert Hendrik Jan nog bij presentator Kees Tol. Maar voor Wanda is groen het net niet. Haar man is juist bang dat als Wanda haar gang gaat, alles veel te opgeruimd en gestyled wordt. En dat het landelijke karakter van hun woning verloren gaat. Hij pleit juist voor meer aansluiting met de natuur.

Keuken wordt bij leefruimte betrokken

Liza ziet potentie in de woning. ,,Er is veel ruimte en het idee om de keuken te verplaatsen vind ik een hele goede”, zo reageert ze op de verbouwing die het stel alvast heeft aangekondigd. De keuken zit vóór de make-over nog in de verbouwde garage, maar moet meer bij de leefruimte worden betrokken. ,,Mijn woonoplossing wordt om vervolgens eenheid te creëren door bijvoorbeeld de vloer door te laten lopen en kleuren op elkaar af te stemmen.”

Bij het uitzoeken van de meubels, ter inspiratie voor Liza, ontstaat hilariteit omdat de stijlen van de twee wel heel ver uit elkaar blijken te liggen. Wanda komt met een potpourri aan felle kleuren, terwijl Hendrik Jan een stevige houten tafel met robuuste stalen elementen uitzoekt en daarnaast weinig kleur. Liza verklapt hoe ze deze voorkeuren gaat mixen in haar ontwerp. Het thema wordt ‘puur natuur’, waarbij de felle kleuren plaatsmaken voor een rustiger palet dat ook in de natuur te zien is.

Eén wand met veel kleur als statement, voor Wanda. Styling: Liza Wassenaar.

Vloer lijkt op beton, maar is projectvinyl

Er komt een vloer van projectvinyl op de hele benedenverdieping, met een betonnen look. Op die manier komen de vele houtsoorten die het meubilair krijgt, inclusief de keuken van hout, toch tot hun recht. Vloerverwarming werkt ook goed met zo'n vloer, waardoor de voeten warm blijven en meer comfort ontstaat.

De natuurlijke houtlook laat Liza terugkomen in de trap. De leuningen zijn zwart, net als de kozijnen bij de keuken en de handgrepen in de keuken. ,,Ook daardoor ontstaat een geheel”, stelt Liza. De kleur op de muur bij de eettafel springt eruit, zodat Wanda's verzoek om meer kleur om zich heen te krijgen wordt ingewilligd.

,,Het is bijna niet te geloven dat het mijn eigen huis is”, zegt Hendrik Jan als hij binnenkomt na de verbouwing. ,,Ik moet even aarden, maar met deze aardse tinten gaat dat zeker lukken.” Wanda geniet meteen van de metamorfose. ,,Het is heel veel kleur, maar niet zo fel. Alles oogt heel rustig”, zegt ze. ,,De natuur is naar binnen gebracht”, merkt de tevreden boer op als hij z'n nieuwe huis gadeslaat.

Volledig scherm © Sonja Velda

De houten keuken: landelijk én modern Als je landelijk zegt, zeg je natuurlijk hout. Ga daarom voor hout als basis voor de keuken. Greeploze keukens zijn strak, modern en stijlvol. Maar wil je toch her en der een handgreep laten plaatsen in jouw keuken? Ga dan voor een exemplaar van bijvoorbeeld metaal met een strakke vorm en in een donkere kleur. Zo krijgt je landelijke keuken direct een stoere touch. Hoe je die moderne twist nog meer aan een keuken geeft? Door op de houten basis een keukenblad te laten plaatsen dat niet van hout is maar van beton, keramiek, graniet of composiet. Deze werkbladen ogen strak en modern. Kijk voor meer tips bij het combineren van landelijk en modern bij vtwonen. Hieronder de keuken van Wanda en Hendrik Jan.