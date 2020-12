Plafond komt omlaag, muren scheuren: Dennis is zwaar verkeer op slecht wegdek beu

Video Duizenden liters water ruïneren huis van Bart en Petra: ‘Zelfs de bakstenen zijn eruit gespoten’

3 december Ruim anderhalf uur lang spoot het water vanochtend omhoog uit een enorm gat in de 1e Ebbingestraat in Kampen. Het gat in de waterleiding zorgde voor een zinkgat van bijna een meter diep. De woning van Bart en Petra Bastiaan kreeg de volle laag.