Plafonds peperdure flats vallen naar beneden, bouwer hangt vangnetten op: ‘Om letsel te voorkomen’

Bewoners peperdure appartemen­ten zijn overlast zat: ‘Stront zat aan de muur, niemand doet iets’

Een vals brandalarm dat midden in de nacht loeit, poep in de hal, schimmel op de houten balkons en naar urine stinkende liften, die er plots mee ophouden. Voor bewoners in een nieuwe luxe woontoren in Rotterdam met peperdure appartementen is de maat vol. ,,Op de trap lag een gave mensendrol.”

26 december