Planoloog verdedigt aangeharkte perfectie: 'Vinex-wijk behoort tot het beste wat Nederland is overkomen’

Binnenkijken bij Mieke kocht het huis tegenover haar ouders: ‘Nu helpen ze ons, hopelijk wij hén in de toekomst’

3 juli Ze woonde prima in haar nieuwbouwwoning in Sliedrecht, maar toen Mieke van Heteren (32) hoorde dat de oude dijkwoning aan de Baanhoek te koop zou komen, kwam een verhuizing ineens op tafel. Wonen in het idyllische huis waar ze als kind altijd op uitkeek, een paar stappen verwijderd van haar ouders, dat was dé droom.