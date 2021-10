Plantenblogger: ‘Een kamerplant gaat ook in winterrust’

Wat doet de winter met je plant?

,,Het is goed om te weten dat je kamerplant in de winter iets anders van je vraagt dan in de ­zomer, ook al staat-ie binnen. De dagen zijn korter, de verwarming staat aan en er is veel minder licht. De meeste kamerplanten gaan in winterrust, vandaar dat er weinig nieuwe groei is. Maak je niet druk als een blad geel wordt of als bladeren bruine randen krijgen. Het past bij de tijd van het jaar dat er her en der een blaadje valt. Als je je plant goed in de gaten houdt, zie je meestal wel wanneer die omslag is.’’