Prijs voor gas breekt door grens 1 euro per kubieke meter: ‘Zorg over voorraad voor de winter’

De gasprijs is nog nooit zo hoog geweest als nu voor huishoudens die een nieuw contract moeten afsluiten. Bij sommige energieleveranciers is de grens van 1 euro per kubieke meter gepasseerd. Aanbieders hebben zorgen over de zeer lage stand van de gasreserves.

Door een relatief koude winter en een koud voorjaar zijn de gasvoorraden aanzienlijk gekrompen. ,,Normaal gesproken zijn die rond deze tijd van het jaar voor 80 procent gevuld, maar het is nu nog maar de helft”, aldus Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. ,,Energieleveranciers beginnen zich zorgen te maken of ze wel genoeg gas voor hun klanten hebben en kopen nu grote hoeveelheden in, in bijvoorbeeld Noorwegen.”

In Groningen wordt inmiddels fors minder gas opgepompt, nog maar grofweg 10 procent van de hoeveelheden die eerder werden gewonnen uit de Nederlandse bodem. De leveringen uit andere werelddelen zijn ook lager, waardoor heel Europa kampt met hoge prijzen.

Vorig jaar daalden de prijzen juist naar een dieptepunt vanwege de coronacrisis. De vraag naar gas en andere fossiele brandstoffen nam fors terug. Energieleveranciers betaalden destijds 10 cent per kubieke meter. Dat is inmiddels gestegen naar 45 cent. Vanwege de belastingen die er overheen gaan, betalen consumenten die nu aan de beurt zijn om een nieuw contract af te sluiten, ongeveer 1 euro. Dat is 80 procent hoger dan vorig jaar. Voor een gemiddeld gezin zouden de stookkosten daardoor oplopen naar 1500 euro per jaar.

Prijs voor nieuwe contracten bij grootste drie energieleveranciers: o Vattenfall 1,02022 euro o Essent 0,96747 euro o Eneco 0,94916 euro

Niet iedere consument betaalt de hoge prijzen

,,Waar de grens van 2 euro bij de benzinepomp een symbolische grens is, geldt dat ook voor de 1 eurogrens van een kubieke meter gas. Met het verschil dat niet iedereen dit bedrag van de ene op de andere dag ook moet betalen”, zegt Joris Kerkhof, energiedeskundige van vergelijkingssite Independer.

Bijna de helft van de consumenten heeft een variabel energiecontract, dat wil zeggen dat de tarieven ieder half jaar (op 1 juli en 1 januari) worden aangepast. ,,De prijs op 1 juli lag al wel hoger, maar nog niet zo hoog als nu en het is afwachten hoe dat 1 januari is”, aldus Kerkhof.

De andere helft van de consumenten heeft nog een lopend contract voor één, twee, drie of zelfs vijf jaar. Die mensen betalen de hoge prijs die nu geldt nog niet, maar het afgesproken tarief. ,,Vorig jaar zijn veel mensen overgestapt omdat toen de prijzen van gas en elektriciteit vanwege de coronacrisis juist ontzettend laag lagen”, zegt Kerkhof. ,,Nu is de prijs voor gas twee keer zo hoog. Of dit een goed moment is om een vast contract af te sluiten is moeilijk te zeggen, omdat het zo zou kunnen zijn dat de prijs nog wat verder gaat oplopen.”

Verschillende internationale ontwikkelingen

Dat vanuit andere werelddelen minder gas komt heeft allerlei verschillende redenen: Rusland bedrijft mogelijk politiek om een andere route voor een gaspijpleiding er doorheen te krijgen, maar het heeft ook te maken met een storing in een gasverwerkingsfabriek, stelt ABN Amro in een analyse.

,,Daarnaast varen schepen met gas vanuit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten nu eerder naar bijvoorbeeld Azië, omdat daar de vraag hard stijgt en dus ook de prijzen omhoog gaan”, vult Martien Visser aan. ,,Energieleveranciers beginnen zich zorgen te maken of de ze wel genoeg gas voor hun klanten hebben en kopen nu grote hoeveelheden in, in bijvoorbeeld Noorwegen.”

ABN Amro verwacht het hoge niveau nog tot zeker 2022. Het is de vraag of dat ook betekent dat de consumentenprijzen zo blijven. Ongeveer de helft van de prijs die consumenten betalen bestaat uit belastingen. ,,Het is nog afwachten wat een nieuw kabinet beslist over die belastingen”, zegt Martien Visser. ,,Er zijn partijen die nog hogere belastingen willen, om de transitie naar duurzame energiebronnen te stimuleren. Als de gasprijs voor consumenten hoog is, loont het bovendien sneller om het huis te isoleren.”

