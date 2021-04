Prijzen huurwoningen vrije sector dalen in vijf grootste steden

Terwijl de prijzen van koophuizen de pan uitrijzen, dalen gemiddeld genomen de huren in de vrije sector. Voor het eerst zijn de prijzen in de vijf grootste steden op hun retour, met dank aan de wegblijvende expats. Maar niet alle woningzoekenden zullen ervan profiteren.

Een luxe appartement werd voor de coronacrisis gemakkelijk verhuurd voor 1800 euro aan een internationaal bedrijf. Maar nu de vraag van expats is weggevallen, valt het niet mee om voor die ‘oude’ prijs nog nieuwe huurders te vinden, constateert directeur Jasper de Groot van Pararius.

Het gevolg: prijsdaling. Volgens de Huurmonitor van het woningplatform die vandaag verschijnt, zijn de huren van gemeubileerde woningen in het eerste kwartaal gemiddeld met 6,7 procent gedaald. Nieuwe huurders betalen nu 18,23 euro per vierkante meter per maand voor een gemeubileerde woning in de vrije sector. Oftewel ruim 1640 euro per maand voor 90 vierkante meter.

Dit nieuwe fenomeen zet de prijzen in de vijf grootste steden flink onder druk. Voor het eerst zijn die gemiddeld genomen gedaald. Wellicht niet geheel verrassend, omdat daar de meeste gemeubileerde huizen te vinden zijn.

Smak geld

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag én Eindhoven gingen de huurprijzen al omlaag. Nieuw is dat Utrecht erbij is gekomen. De daling is daar nog gering: slechts 0,7 procent. Anders is dat in Amsterdam. Daar is de daling al vorig jaar ingezet en die is stevig.

Een nieuwe huurder is in Amsterdam gemiddeld 21,76 euro per vierkante meter per maand kwijt voor een huurwoning in de vrije sector, 7,4 procent minder dan een jaar eerder. Nog altijd een smak geld, beaamt De Groot. ,,Maar”, zo voegt hij eraan toe, ,,sinds de eerste metingen van Pararius tien jaar geleden is niet eerder zo’n grote procentuele prijsdaling gemeten.”

In Rotterdam daalde de gemiddelde vierkante meterprijs met 7,8 procent, in Den Haag ging die met 3,5 procent omlaag en in Eindhoven is de daling 2,4 procent. De druk op de gemeubileerde huizen leidt ook op landelijk niveau tot een daling van de huurprijs in de vrije huursector: van gemiddeld 2,4 procent, naar 16,34 euro per vierkante meter per maand. Dat is dan gemeubileerd, kaal en gestoffeerd tezamen.

In de lift

Toch moeten woningzoekenden niet te vroeg juichen. De huurprijs van de gemeubileerde woningen daalt - en dat trekt het gemiddelde naar beneden - maar ondertussen zit de prijs van een kale huurwoning, waar veel starters en middeninkomens naar zoeken, nog altijd in de lift.

Gemiddeld genomen betalen nieuwe huurders voor die huurwoningen 12,42 euro per vierkante meter per maand, 2 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Toch ziet De Groot van Pararius een lichtpuntje. ,,Het huurplafond is in veel grote steden inmiddels bereikt en corona heeft dit effect versterkt. Mensen kunnen en willen niet meer betalen, en dus stagneren de huurprijzen.”

