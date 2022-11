Primeur in Nederland: twaalf huizen draaien volledig op waterstof dat via de gewone gasleiding binnenkomt

Twaalf huizen in het Gelderse Lochem worden vanaf deze maand volledig verwarmd met waterstof. Dat goedje vloeit via de bestaande gasleidingen de ketels van de huizen in, en dat gebeurde nog niet eerder in Nederland.

Het gaat om een proef met huizen in de villawijk Berkeloord. Daar zijn leidingen voor aangelegd of aangepast, omdat watergas niet zomaar door de huidige gasleidingen kan. Benodigde installaties, zoals een soort ‘productiehuisje’, zijn vlakbij de huizen neergezet. Alleen de cv-ketels moeten nog worden vervangen. Er komt een combi-ketel die zorgt voor warm tapwater in de cv.

Het is voor het eerst in Nederland dat een huis wordt verwarmd via waterstof, dat via bestaande gasleidingen naar de ketel wordt getransporteerd. Netbeheerder Alliander, één van de initiatiefnemers, repte eerder zelfs over een ‘ware wereldprimeur’.

Het project loopt al jaren, maar kwam maar niet van de grond. Tot nu. Alliander moest wachten op toestemming van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder behartigt de belangen van de consumenten. Omdat ACM niet eerder met dit soort projecten te maken heeft gehad, wilde het eerst een aantal voorwaarden opstellen.

Alternatief voor aardgas

Nu geeft ACM groen licht en heeft het zelfs de smaak te pakken. ,,Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. Daarom is het belangrijk dat we hier nu vast ervaring mee opdoen. De ACM staat open voor meer proefprojecten met waterstof. Netbeheerders kunnen zich met hun plannen dus bij ons melden’’, zegt ACM-bestuurder Manon Leijten.

Overheidsorgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat voor de duur van het project toezien op de veiligheid. Waterstof staat vanuit het verleden immers bekend om het ontbrandings- en ontploffingsgevaar. In Lochem is daarom goed bekeken welke huizen geschikt zijn. Ook is besloten om het waterstofgas een geurtje mee te geven.

Soms beter dan warmtepomp

Waterstof wordt een prima alternatief voor aardgas, verwachten deskundigen. CV-ketel- en warmtepompfabrikant Remeha, dat ook meedoet met de proef in Gelderland, ontwikkelt momenteel waterstofketels die over een paar jaar te koop zijn. ,,We laten zien dat het werkt, dat het installatietechnisch eenvoudig kan én dat het veilig is’’, zei Remeha-baas Arthur van Schayk vorig jaar. Er zijn meerdere, soortgelijke proeven met het verwarmen van huizen op waterstof gedaan, zoals in Uithoorn (Noord-Holland) en in Stad aan ‘t Haringvliet (Zuid-Holland). ,,De komende jaren komen er veel van die testen, steeds wat groter’’, zei hij.

Volgens Remeha zijn oudere woningen zelfs beter te verwarmen met waterstof dan via een warmtepomp. Bij nieuwe woningen is verwarmen met louter zo'n pomp goed te doen, maar in oudere woningen is dat veel lastiger. De isolatie is vaak beperkt en een warmtepomp trekt het dan niet. ,,Een ketel op gas, ook als dat waterstof is, blijft maar gaan, dan krijg je het overal warm’’, aldus Van Schayk.

