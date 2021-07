Raamdecoratie sluitstuk van de begroting, maar o zo belangrijk voor de sfeer in huis

Waar vloeren en muren vaak al voor de verhuizing zijn afgewerkt, blijft het bekleden van de ramen vaak het letterlijke sluitstuk van de begroting. Zonde eigenlijk, want goede raamstoffering is niet alleen stijlvol, maar ook functioneel.

,,Goede raambekleding draagt bij aan sfeer, isolatie, privacy en akoestiek”, zegt Maartje Knipscheer, stylist bij Luxaflex. ,,Het mag een diepte-investering zijn, het gaat ook jaren mee. En ja, het klopt dat raambekleding pas ingemeten kan worden nadat muren zijn afgewerkt en vensterbanken zijn geplaatst, maar je kunt wel vroegtijdig advies inwinnen bij een specialist om gevoel te krijgen bij de kosten en keuzemogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld al rekening worden gehouden met elektra, als je je raamstoffering wil integreren in een slim huis.”

© Luxaflex

Stoffering in totaalplan van het interieur

Souraya Hassan, stylist en eigenaar van BintiHomeblog.com, vult aan: ,,In plaats van voor veilig, gemakkelijk en neutraal te gaan, kun je de raamdecoratie beter meenemen in het totaalplan van je interieur. Gordijnen zijn namelijk het perfecte middel om sfeer en stijl toe te voegen aan een ruimte. Ik adviseer daarom, nog vóór het maken van een moodboard, eerst een kleurenpalet samen te stellen voor je (nieuwe) woning. Kies twee of drie basistinten die je mooi vindt en voeg daar twee tot drie accentkleuren aan toe.”

Op die basis kun je de raamdecoratie afstemmen door bijvoorbeeld kleur of materiaal voor je ramen terug te laten komen in vloerkleed, eettafel of stoelen, stelt Hassan. ,,Er ontstaat harmonie als de kleuren uit je plan goed over de ruimte verdeeld zijn. Kies je echt liever voor een neutrale stof, ga dan eens voor een mooie linnenlook, velours of stof met een glansje om het net iets spannender te maken.”

Voor hen die snel zijn uitgekeken op hun uitzicht heeft Souraya nog een gouden tip: ,,Als je een opvallende kleur voor je gordijnen kiest, kun je de sfeer of het palet van een ruimte prima veranderen zonder direct de gordijnen te vervangen. Je kan alle kleuren met elkaar combineren, het gaat om de balans. Maak een nieuw kleurplan, maar met de kleur van je raamdecoratie als uitgangspunt.”

Rust en eenheid met vleugje glamour

Maartje Knipscheer zag de vraag naar stoffen met woeste dessins de laatste jaren verschuiven naar raamstoffering die een sfeer van rust en eenheid met een vleugje glamour completeert. Zachte dessins geïnspireerd op de natuur, of een marmer- of terrazzoprint zijn hip, evenals ton-sur-ton kleuren waarbij er schakeringen van eenzelfde kleur worden gecombineerd. Absolute topper is Duette Shades, een systeem met een honingraatstructuur, maakbaar in elke vorm, veel kleuren en met een veelheid aan functionaliteiten.

Styling Bregje Nix. © Luxaflex

Er zijn zoveel keuzes te maken dat je bijna die ene allesoverheersende functie van raambekleding zou vergeten: die van het reguleren van licht. ,,En lichtinval is natuurlijk cruciaal bij je woon- en leefgenot”, zegt Maartje Knipscheer. ,,Lichtinval verschilt per kamer: de zuidkant van een woning vraagt om andere raambekleding dan een noordkant. Daarbij vervullen die kamers ook weer een functie, soms wel meer dan één. Wil je wel licht, maar geen hinderlijke schitteringen op je beeldscherm? Wel privacy maar geen duisternis? Of iets wat gedurende dag aanpasbaar is? Bepaal waar je behoefte aan hebt. En doe dat, boven alles, ruim voordat je gaat verhuizen!”

