Rabobank wil 12.000 tijdelijke huurwoningen bouwen

Woningcor­po­ra­tie start proef vanwege woningnood: twee starters in één gezinswo­ning

15 juni Verreweg de meeste woningzoekenden zijn alleenstaand, terwijl een groot deel van de sociale huurwoningen alleen voor gezinnen geschikt is. Daarom begint woningcorporatie Talis een proef in Nijmegen en Wijchen: twee alleenstaanden gaan samen in een eengezinswoning wonen, met ieder een eigen huurcontract.