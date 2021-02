Recordaantal Nederlanders deden mee met tuinvogeltelling: 'Mus is terug’

In het jaar dat alle dierentuinen zijn gesloten, deden een recordaantal Nederlanders mee met de tuinvogeltelling die de Vogelbescherming afgelopen weekend hield. Ruim 198.000 Nederlanders gingen op vogelspotmissie in eigen tuin of balkon. Ze zagen vooral veel huismussen.

Meer ogen zagen vanzelfsprekend ook meer vogels dan ooit: 2,8 miljoen stuks werden er geturfd. Vogelaars door het hele land telden afgelopen vrijdag, zaterdag of zondag een half uur lang welke soorten er in hun tuin rondvlogen.

Net als in eerdere jaren liet ook dit weekend de huismus zich het meest zien, zo blijkt uit een overzicht van de Vogelbescherming. Na de huismus werd de koolmees het meest gespot. In alle provincies vormen deze twee kleine vogels steevast de top twee. Voor de merel is er goed nieuws: in de helft van de provincies is deze begenadigde zanger weer terug in de top drie. Vorig jaar was dat nog nergens het geval. In de rest van de provincies sluit de pimpelmees de top drie af, behalve in Zuid-Holland: daar is de kauw na de huismus en koolmees de meeste geziene tuingast.

Trends

,,We kunnen op basis van deze telling niet zeggen of er meer vogels in ons land leven, maar de trends zijn wel interessant”, zegt Lars Soerink van de Vogelbescherming. Een paar jaar geleden nam de huismus in populatie af, maar die is teruggekeerd en inmiddels uit de gevarenzone. Er zijn wel in verhouding steeds minder spreeuwen.” De spreeuw valt net buiten de top tien van afgelopen weekend.

In Drenthe waren er dit weekend bijna veertien vogeltellers per duizend inwoners actief, en ook in Zeeland en Utrecht (zo’n twaalf tellers per duizend inwoners) werd fanatiek gevogeld. In Limburg en Zuid-Holland deden, net als vorig jaar, weer de minste mensen mee aan de Tuinvogeltelling: zo’n zeven tot acht per duizend inwoners.

Overal is een flinke toename van het aantal vogelaars te zien: van meer dan 70 procent in Friesland en Limburg tot een ruime verdubbeling in Overijssel. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat vanwege corona veel mensen thuis waren, denkt de Vogelbescherming. ,,Maar in het weekend waren veel mensen sowieso wel thuis. We denken dat mensen zich ook bewuster zijn geworden van hun eigen omgeving. Dat ze voor de lol naar buiten staren omdat er wilde dieren in hun tuin leven”, aldus Soerink.

De Vogelbescherming hoopt dat de toegenomen activiteit van tuinvogeltellers ook resulteert in groenere tuinen. ,,Alle tuinen in Nederland bij elkaar zijn een gigantisch natuurgebied, meer dan vijf keer de Oostvaardersplassen. Het is voor vogels, maar ook voor de bijen en vlinders een wereld van verschil of die tuinen bestraat of groen zijn”, zegt Jip Louwe Kooijmans van de organisatie.

