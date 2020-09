Registratieplicht is het volgende wapen tegen vakantieverhuur van woonruimte

Verhuurders van woonruimte aan toeristen moeten zich voortaan registreren bij de gemeente. Het registratienummer moeten ze vervolgens vermelden op de advertentie op Airbnb, Booking of een van de andere platforms voor toeristische verhuur.

Als de gemeente klachten krijgt over overlast, of ontdekt dat bij de verhuur regels worden overtreden, dan kunnen handhavers gericht op pad: dankzij de registratie weten ze op welk adres ze moeten aanbellen. Als verhuurders hun registratienummer niet vermelden op de advertentie, moet die van de site.

De Tweede Kamer nam een voorstel aan met die strekking. Een voorstel van SP en VVD om de boete voor het niet registreren te verhogen naar 8700 euro, is ook aangenomen. Ook kan de gemeente een verhuurverbod opleggen aan verhuurders die drie keer de regels overtreden. Deze ‘three-strikes-you’re-out’ is het gevolg van een ander amendement van SP en VVD, die elkaar in de Kamer helemaal hebben gevonden op dit dossier. ,,We zijn er nog niet, maar dit is wel een goede volgende stap,” aldus SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

Europees Hof

Al met al krijgen gemeenten meer wapens in handen om vakantieverhuur aan te pakken. Sinds een paar maanden kent de gemeente Amsterdam al een vergunningsplicht, na een uitspraak van de Raad van State. In Amsterdam is de overlast van toeristen, inclusief het prijsopdrijvend effect van woningen, het grootst. In juli is een verbod op vakantieverhuur afgekondigd in delen van de grachtengordel en de Wallen. De Amsterdamse politiek is voornemens meer verboden af te kondigen. Daar komt nu de registratieplicht bij.

Het Europees Hof van Justitie bepaalde dinsdag, in een Franse zaak, dat een vergunningsstelsel, zoals die is ingevoerd in Amsterdam, verenigbaar is met de Europese regels. Daar moeten wel redenen van algemeen belang aan ten grondslag liggen. Een verstoorde woningmarkt is zo’n reden. Voor de coronacrisis was het aantal advertenties voor vakantieverhuur in Amsterdam gestegen tot zo’n 30.000. Door de pandemie is verhuur aan toeristen enorm afgenomen en zijn diverse woningen van Airbnb gehaald en aangeboden voor tijdelijke verhuur.

Schadeclaim

Airbnb kreeg overigens nog meer slecht nieuws te verwerken. Er ligt een schadeclaim van 300 miljoen euro vanwege ten onrechte in rekening gebrachte servicekosten. De advocaat van het claimbedrijf denkt dat de kans groot is dat het verhuurplatform de claim moet gaan betalen, vanwege een uitspraak die de Hoge Raad vrijdag deed.

De Hoge Raad ziet het huren van een woning via Airbnb namelijk niet als ‘het boeken van een reis’ of ‘verhuur van vakantieverblijven', zoals het verhuurplatform het noemt. Daardoor gelden voor Airbnb dezelfde regels als voor andere bemiddelaars in verhuur van woonruimte, en mag de verhuurder geen dubbele kosten rekenen: aan de huurder én aan de verhuurder.