Rijtjeshuis in Amsterdam met simpele badkamer en keuken voor 2 miljoen euro te koop

Het is nog maar twee jaar geleden dat er verontwaardigde reacties binnenstroomden over de prijs van een rijtjeshuis in dezelfde buurt, in Amsterdam-Zuid. Toen was het 1,5 miljoen euro waar Amsterdammers van in de gordijnen klommen. Inmiddels is de woningmarkt verder oververhit geraakt tijdens de coronacrisis en stegen de prijzen landelijk met zo'n 30 procent, maar in sommige gebieden en segmenten zijn er uitschieters.

Het huis dat nu op Funda staat, kenmerkt zich door het grote aantal vierkante meters. 207 vierkante meter woonoppervlakte is relatief veel. ,,Het is daardoor nog geen 10.000 euro per vierkante meter en dat is in sommige buurten kennelijk het nieuwe normaal geworden”, zegt Gert Jan Bakker van stichting Woon! die bewoners informeert en ondersteunt bij huisvestingsproblemen, zoals te hoge huurprijzen of achterstallig onderhoud.

,,In de Pijp staat een eenkamerwoning van 38 vierkante meter te koop voor 390.000 euro. Dat is een hogere prijs per vierkante meter. Maar over het algemeen geldt: hoe kleiner, hoe duurder. En kijk eens naar de badkamer en keuken van dat rijtjeshuis. Het zal zeker nog voor een ton verbouwd moeten worden.”

Uit NVM-cijfers van het derde kwartaal van dit jaar blijkt dat de gemiddelde huizenprijs voor bestaande woningen in Amsterdam per vierkante meter tussen de 4400 euro (voor een rijtjeshuis) en de 7000 euro (voor appartementen) ligt.

De makelaar die het rijtjeshuis verkoopt (nog niet beschikbaar voor commentaar) spreekt in de advertentie over een ‘herenhuis uit de jaren 30’. Zowel de voor- als achtertuin is zonnig, er zijn drie ‘royale verdiepingen’, zeven slaapkamers, een kelder en een vliering. De grote waarde zit hem in de ‘geweldige ligging in Amsterdam-Zuid’, in een rustige groene straat en op korte loopafstand van een winkelstraat. ‘Een heerlijk familiehuis’, zo wordt de woning aangeprezen. Met energielabel F lijkt isolatie nog wel een voor de hand liggende investering voor de nieuwe eigenaar.

Wie koopt zoiets? Ook die vraag lijkt nu weer gerechtvaardigd. Buren van het rijtjeshuis van 1,5 miljoen euro waren twee jaar geleden resoluut: als je op de Zuidas werkt en graag in een gezinswoning in Amsterdam wil wonen, nabij je bootje op de gracht, dan is het niet zo gek dat je daar de portemonnee voor trekt. ,,Laat helder zijn dat het nooit huizen voor Jan Modaal zijn geweest in dit soort buurten”, zegt Bakker nuchter. ,,Dankzij de komst van de Zuidas, het financiële centrum waar de advocaten en accountants met hoge lonen zitten, is het wel nog duurder geworden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Een berekening van vergelijkingssite Independer laat zien dat je zeker 350.000 euro bruto per jaar moet verdienen als je voor zo'n woning een hypotheek wil krijgen. ,,Maar bij dit soort huizen speelt vaak veel eigen geld een rol", stelt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos. ,,Stel je verkoopt een ander huis voor 1 miljoen euro, dat je voor 600.000 euro had gekocht, dan hoef je al 4 ton minder in te brengen. Of mensen hebben een erfenis gehad, of krijgen een schenking. Er zijn bovendien genoeg mensen die boven de ton verdienen. Bijvoorbeeld als je in de advocatuur werkt, of je hebt een topfunctie bij een bank.”

Indirect invloed op huurders

Gert Jan Bakker twittert vaker over uitschieters in de woningmarkt. ,,Je zou misschien denken dat de mensen die wij helpen met huisvesting, meestal huurders, niks met dit soort woningen te maken hebben. Toch geeft het de huizenmarktgekte en het speculatieve karakter van woningen weer. En indirect heeft het invloed op huurders aan de onderkant. In sommige buurten wonen mensen nog in hun sociale huurwoning, met een beschermde huurprijs van misschien 400 euro in de maand, maar weten de verhuurders dat ze het voor een fors bedrag zouden kunnen verkopen of liberaliseren als die huurders eruit gaan. De huisbaas wil het liefste van deze goed beschermde huurders af en dan ontstaan spanningen. Soms krijgen ze een afkoopsom aangeboden en soms proberen verhuurders de bewoners weg te werken, omdat het huis verbouwd zou moeten worden.”

Bron: Independer hypotheek berekenen tool