Rolgordijnen schoonmaken lastige klus: ‘Dit is een trauma voor mij’

Een vraag van Alie Wagenaar over haar rolgordijnen: ‘Ik heb spinnenpoep en muggenpoep op mijn witte rolgordijnen. Hoe krijg ik die weer schoon?’

Eigenlijk zit Marja elke week handenwrijvend klaar om dit soort vragen te beantwoorden, maar aan de telefoon wordt ze even stil. ,,Het is natuurlijk een goede vraag en ik ga hem beantwoorden”, begint ze voorzichtig. ,,Maar ik moet zeggen dat ik zelf geen rolgordijnen neem omdat ze zo lastig zijn schoon te krijgen. Laat ik ook erbij zeggen dat dit míjn manier is. Er zijn vast honderden andere manieren, maar zo doe ik het en dat werkt het beste bij mij.”

Wat zijn rolgordijnen?

,,Een rolgordijn is een stuk stof, geïmpregneerd dus wat harder. Je kunt het bij het raam hangen en naar beneden rollen zodat je geen inkijk hebt en het verduistert. Je hebt ze ook van bamboe of andere materialen, maar ze zijn meestal van stof. Als je ze oprolt, worden beestjes die erop zitten geplet en die laten vlekjes achter.”

Wat heb je nodig?

,,Ik zet zelf twee keukentrapjes in de tuin, zodat je ze daar uit kunt hangen in plaats van voor het raam. Je kunt het misschien ook in de doucheruimte doen als je geen tuin of balkon hebt en desnoods leg je het in bad. Je hebt er in ieder geval even een ruimte voor nodig.”

Koop ook een citroen, raadt Marja aan. ,,En geconcentreerd afwasmiddel. Daarmee bedoel ik niet de goedkoopste variant - vaak zijn die verdund. Met geconcentreerd afwasmiddel doe je drie keer zo lang. Verder heb je ammonia nodig. Maak tot slot een emmertje met wat lauw water, waar je het sopje in maakt.”

- Keukentrap (het liefst twee)

- Citroen

- Bakje

- Wattenstaafjes

- Emmer

- Washandje

- Geconcentreerd afwasmiddel

- Ammonia

- Tuinslang of douche

Hoe pak je het aan?

,,Je kunt de rolgordijnen als het goed is aan de bovenkant losklikken. Zet het gordijn als het kan tussen twee keukentrappen in en rol hem helemaal uit. Zo kun je er goed bij van beide kanten”, verklaart Marja.

,,Maak alvast het sopje. Je doet maar een paar druppels afwasmiddel in het water en een kleine scheut ammonia. Eerst altijd het water erin, anders gaat de ammonia onprettig geuren. Snijd de citroen door en knijp hem uit boven een bakje zodat je het citroensap kunt gebruiken. Gebruik niet zo'n flesje citroensap, écht citroensap is beter. Pak een wattenstaafje, doop die in het citroensap en tip daarmee de vlekken aan op het rolgordijn. Het zuur van het citroensap laat je even intrekken - niet te lang, hoor.”

Dan is het tijd voor het schoonmaken van het grote oppervlak. ,,Pak het washandje, doe om je hand, gebruik het sopje om vervolgens het rolgordijn mee schoon te maken. Ga met een zachte, liefdevolle hand over het oppervlak. Alsof je een baby wast. Misschien moet je met je andere hand de stof tegenhouden.”

Tot slot pak je de tuinslang of een douchekop en spoel je het sopje eruit. Dat hoeft volgens Marja niet met een ferme straal. ,,En niet met warm water. Spuit het gewoon schoon en als het goed is, zijn de vlekjes weg. Zo niet, dan kun je dezelfde handelingen misschien herhalen.”

Wat is er zo lastig aan?

,,Zeker als de rolgordijnen lichtgekleurd zijn, blijf je vlekken vaak toch nog zien. Dit is een trauma voor mij, ik zat er altijd mee te klooien. Ook al omdat er zo'n houten of ijzeren stang onderin zit waar je omheen moet werken. Mijn advies zou dus zijn om twee keer na te denken voordat je rolgordijnen neemt. Ze kunnen mooi zijn, maar denk er ook aan hoe je ze schoon houdt."

Volgens Marja geldt hetzelfde voor luxaflex. ,,Ook een onhandige klus waar veel mensen wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Zullen we die tips volgende week behandelen?”

