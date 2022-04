Rollen worden omgedraaid bij gezin van Anna-Marie: ‘Mama krijgt eindelijk de grootste kamer’

Anna-Marie kocht haar huis aan de Maaswijkstraat in de zomer van 2014 en ging er wonen met haar twee kinderen, die de helft van de week bij haar zijn. Ze woonde eerder al in Scheveningen en kwam na een breed georiënteerde zoektocht toch weer hier uit. ,,Het is een super fijn wijkje met mooie huizen en een leuke mix qua bewoners. Oorspronkelijke Scheveningers en ook mensen van buitenaf. Het is heel gemoedelijk en vriendelijk. Maar ik viel vooral voor dit karakteristieke huis met een fijne sfeer.”