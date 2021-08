Ruim helft van Nederlanders met koophuis is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Wie een huis koopt, denkt vaak niet aan doemscenario's in de toekomst, zoals arbeidsongeschiktheid. Uit onderzoek van hypotheekverstrekker MUNT blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders hier niet tegen verzekerd is. ,,Het is zeker iets waar je over moet nadenken’’, zegt verzekeringsexpert Bas Knopperts van Independer.

Nederlanders zijn experts in verzekeren. Bijna 4 procent van ons inkomen gaat naar verzekeringen. Toch blijkt dat we niet overal tegen verzekerd zijn. Zo blijkt uit het onderzoek van hypotheekverstrekker MUNT, afgenomen onder duizend mensen, dat 60 procent van de mensen met een koophuis niet is verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Happy flow

,,Mensen denken vaak dat het hen niet overkomt. Ze zitten in een happy flow als ze een huis kopen. Maar door de coronacrisis is het duidelijk geworden dat je zomaar arbeidsongeschikt kan raken’’, zegt Ellen Hensbergen, algemeen directeur bij MUNT.

Door de pandemie is steeds meer aandacht voor de gezondheid van mensen. En dus ook voor arbeidsongeschiktheid. Hensbergen geeft als voorbeeld dat iemand met langdurige coronaklachten voor een langere tijd niet kan werken. Maar ook een burn-out kan er voor zorgen dat je langere tijd minder inkomen hebt. In 2019 kwam uit onderzoek van het RIVM naar voren dat 50.000 Nederlanders per jaar arbeidsongeschikt raken. ,,Met ons onderzoek willen we mensen er bewust van maken dat het leven pieken en dalen kent. Dat heeft ook invloed op je hypotheek. Zo kan je opeens de loterij winnen, maar dus ook in geldnood komen.’’

Deze bewustwording is volgens de hypotheekverstrekker belangrijk, omdat mensen dertig jaar lang vastzitten aan een hypotheek. Er kan van alles gebeuren en op deze lening is moeilijk te bezuinigen. Toch weet 80 procent van de mensen niet of nauwelijks welke financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft.

Ook verzekeringsexpert Bas Knopperts van vergelijkingssite Independer adviseert om over een arbeidsongeschiktheidsverzekering na te denken. ,,Het is niet verplicht. Je moet helemaal zelf bepalen of je de verzekering afsluit. Het is niet gratis, je betaalt wel elke maand een premie. En dit moet gelijk staan aan wat je ervoor terugkrijgt. Al denk ik dat als je kan blijven wonen waar je woont, het niet in cijfers uit te drukken is.’’

Spaarpotje

In plaats van een verzekering hebben veel mensen een spaarpotje achter de hand voor onverwachte situaties. ,,Ook ik wil niemand verplichten om een verzekering af te sluiten’’, zegt Hensbergen. ,,Alleen bij arbeidsongeschiktheid weet je niet hoe lang het duurt. Het kan een paar weken duren, als bijvoorbeeld je arm is gebroken, maar het kan net zo goed enkele jaren duren. Dan voldoet een spaarpotje niet meer.’’

Doemscenario

Volledig scherm Ellen Hensbergen. © MUNT Hyoptheken MUNT denkt dat hypotheekadviseurs en geldverstrekkers bij de bewustwording kunnen helpen. Nu wordt iets minder dan de helft van de Nederlanders op doemscenario's, zoals arbeidsongeschiktheid, gewezen. Dat kan volgens MUNT beter. ,,We merken dat de zorg heerst bij de klanten, dus het is belangrijk om het te bespreken’’, zegt Hensbergen.

