Schaduw in de tuin met deze stijlvolle parasols en doeken

Parasol

De parasol is er in grofweg drie categorieën: de stokparasol, de zweef­parasol en de balkonparasol, zegt Ohannes Malihas, mededirecteur van Kees Smit tuinmeubelen uit Almelo. Welke het geschiktst is, hangt af van hoe groot je tuin is, hoe hoog de zon staat en hoe winderig het er doorgaans is.