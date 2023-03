Schatrijke Duitse familie bouwt nieuwe woonwijk in Nederland: ‘We zijn op zoek naar nieuwe mensen’

Ze hebben moeilijke tijden gehad. Maar er worden al lang geen rode cijfers meer geschreven bij machinebouwer Kaltenbach aan de Pruisische Veldweg in de Berflo Es. Veel mensen kennen het bedrijf nog onder de oude naam Gietart.

‘Ongelooflijke groei’

Het gaat Kaltenbach voor de wind. „De verkoop gaat 30 procent per jaar omhoog, dat is echt ongelofelijk. Het zou zelfs meer kunnen zijn als we het aan zouden kunnen”, zegt ceo Stephan Toxopeüs. Met andere woorden: het Hengelose bedrijf heeft dringend nieuwe mensen nodig. „Maar onze eigen middelen vormen nu een beperking voor onze groei.” Het Hengelose bedrijf wil die verdere groei echter niet doen op de huidige locatie, dat grenst aan het voormalige Akzo-spoortje. „Wij zijn ons aan het oriënteren op een perceel voor nieuwbouw.”