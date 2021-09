Siem (19) heeft na 100 mailtjes nog steeds geen kamer en staat nu op de camping: ‘Anders moet ik 5 uur reizen’

In deze buurt staan de goedkoop­ste koopwonin­gen van Nederland

31 augustus De goedkoopste buurt van Twente ligt in Almelo en de duurste in Holten. In het Almelose Nieuwstraatkwartier werden woningen in het voorbije jaar voor gemiddeld 160.000 euro verkocht. De buurt is daarmee niet alleen de goedkoopste van Twente, maar van heel Nederland